VIDEO | Juventus-Sampdoria 4-1: poker bianconero, blucerchiati fuori dalla Coppa Italia

Troppa Juventus per la Sampdoria dell'interregno di Tufano tra D'Aversa e Giampaolo, in Coppa Italia finisce 4-1 con la 'vecchia signora' che conquista il pass per i quarti di finale al termine di un match controllato dall'inizio alla fine. Ritmi non altissimi in avvio, poi escono i bianconeri che passano in vantaggio con Cuadrado, si vedono annullare (giustamemente) il secondo gol di Morata e sfiorano il raddoppio con Rugani che, a inizio ripresa, si prende la rivincita su Falcone siglando il 2-0. Fiammata della Samp che accorcia le distanze con Conti al 62', ma Dybala ristabilisce le distanze nel giro di quattro minuti e Morata su rigore cala il poker al 77'. Palo di Rabiot nel finale e Juventus in pieno controllo fino alla fine.

Juventus-Sampdoria 4-1, la cronaca

Fasi di studio nei primi dieci minuti, poi esce la Juventus che ci prova al 13' con Cuadrado (bravo a respingere Falcone) e chiude i blucerchiati nella propria metà campo. La squadra allenata da Tufano tiene botta fino al 25' quando il colombiano si prende la rivincita bucando Falcone su punizione (dubbi sul fallo concesso dall'arbitro); un minuto dopo raddoppia Morata, il direttore di gara giustamente annulla con l'ausilio del var per un fallo di Rabiot su Rincon a inizio azione. I blucerchiati rimangono in partita, ma faticano a proporsi dalle parti di Perin e in chiusura di tempo Rugani sfiora il raddoppio con un tocco ravvicinato che Falcone respinge d'istinto, miracolo del portiere blucerchiato anche in pieno recupero su un tiro a botta sicura di Morata.

Nessun cambio a inizio ripresa, la Juve continua a fare la partita e raddoppia al 51' su sviluppi di corner, palla che torna a Cuadrado, scarico su Arthur che crossa in area, Rugani prende il tempo a Magnani e di testa supera Falcone. I bianconeri sembrano in pieno controllo, ma al primo vero tiro in porta Conti riapre i giochi: cross da sinistra di Thorsby e palla che arriva al nuovo acquisto, tutto solo sull'altra corsia in area, stop col destro e diagonale che non lascia scampo a Perin. L'entusiasmo dura solo quattro minuti perché Dybala allunga subito sfruttando l'incomprensione tra Falcone e Magnani, poi Morata cala il poker su calcio di rigore dopo un fallo di Augello su Ake e nel finale Rabiot colpisce anche un palo. Subito testa al campionato per la Sampdoria che, dopo le tre sconfitte con Cagliari, Napoli e Torino e dopo l'esonero di D'Aversa aspetta l'arrivo di Giampaolo per preparare la sfida salvezza di domenica contro lo Spezia.

Juventus-Sampdoria 4-1, tabellino e voti

Reti: 25' Cuadrado, 51' Rugani, 62' Conti, 66' Dybala, 77' Morata (rig.)

Juventus (4-4-2): Perin 6; De Sciglio 6, Danilo 6 (60' Chiellini 6), Rugani 6.5, Alex Sandro 5.5; Cuadrado 7.5 (74' Ake 6.5), Arthur 6.5 (74' Bentancur 6), Locatelli 6.5, Rabiot 6.5; Kulusevski 6 (61' Dybala 7), Morata 6.5 (79' Kaio Jorge sv). All. Landucci (Allegri squalificato).

Sampdoria (3-5-2): Falcone 6; Conti 6.5 (65' Candreva 5.5), Magnani 5, Murru 5.5; Augello 5 (81' Dragusin sv); Thorsby 6 (65' Vieira 5.5), Askildsen 5.5, Rincon 6, Bereszynski 6; Torregrossa 5 (65' Gabbiadini 5.5), Caputo 5 (84' Ciervo sv). All. Tufano.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Note: ammoniti Alex Sandro, Rincon e Vieira.