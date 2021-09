Juventus-Sampdoria 3-2, le pagelle: disastro Murru e blackout Colley, bene Candreva

Migliore in campo, ancora una volta, l'ex Inter con goal e assist, buone prove anche per Yoshida e Adrien Silva

Non basta una prova di cuore e carattere per fare punti contro la Juventus. Seconda sconfitta consecutiva per la Sampdoria: rispetto al match contro il Napoli i blucerchiati rimangono in partita e riescono a riaprirla nel finale, non basta per fare punti perché vincono i bianconeri 3-2. Scappano i ragazzi di Allegri nel primo tempo con Dybala e Bonucci, accorcia Yoshida nel finale. Nella ripresa ancora allungo bianconero con Locatelli, Candreva la riapre nel finale, poi forcing blucerchiato senza occasioni fino al termine.

Migliore in campo, ancora una volta, Candreva; goal e assist per l'ex Inter che è diventato un vero e proprio punto di riferimento nello scacchiere di D'Aversa. Tra i migliori anche Yoshida (buone chiusure e un goal), Adrien Silva e Audero mentre pesano gli errori individuali di Murru e Colley sul risultato finale. Male anche Thorsby a centrocampo, non brilla il fronte offensivo con Quagliarella e Caputo che si cercano poco, bocciato però Torregrossa che con il suo ingresso in campo non è riuscito a far valere il suo fisico perdendo davvero troppi palloni.

