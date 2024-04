Juventus Next Gen-Entella, probabili formazioni: doppio recupero per Gallo

Dopo la vittoria con il Pontedera, l'Entella torna in campo per sfidare la Juventus Next Gen nel recupero della sfida saltata per le convocazioni in Nazionale dei bianconeri. Si gioca quindi domani, mercoledì 3 aprile, alle 14,30 e i chiavaresi vogliono provare il blitz esterno per agganciare la zona play off, distanti ora solo due punti. Non un'impresa semplice perché i bianconeri, che sono noni in classifica e hanno quattro punti in più dei liguri, arrivano alla sfida forti di sole due sconfitte nelle ultime sedici giornate e dalla vittoria sul campo dell'Arezzo di sabato.

Juventus Next Gen-Entella, le scelte di Brambilla

Brambilla deve valutare le condizioni di Muharemovic, uscito per infortunio nel primo tempo della gara con l'Arezzo, se non dovesse farcela spazio a Turicchia. Per il resto potrebbe essere confermata la formazione che ha vinto in Toscana con Guerra, match winner nell'ultima gara, centravanti sostenuto da Cerri e Hasa che all'andata ha segnato la rete con cui i bianconeri hanno sbancato il Comunale.

Juventus Next Gen-Entella, le scelte di Gallo

Gruppo al gran completo per Gallo che ritrova dopo i turni di squalifica sia Portanova che Tomaselli con il primo che potrebbe tornare subito titolare nel terzetto davanti a De Lucia. Per il resto pochi cambi all'orizzonte con Garattoni e Di Mario a giocarsi il posto a sinistra e Corbari che dovrebbe aver smaltito il piccolo problema fisico accusato con il Pontedera. Confermata la coppia d'attacco Giovannini-Montevago

Juventus Next Gen-Entella, le probabili formazioni

Juventus Next Gen (3-4-2-1) Daffara, Savona, Stivanello, Turicchia; Comenencia, Salifou, Damiani, Rohui; Cerri, Hasa; Guerra

Entella (3-5-2) De Lucia, Parodi, Bonini, Manzi; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani; Di Mario; Montevago, Giovannini

Juventus Next Gen-Entella in diretta tv e streaming

La sfida tra Juventus Next Gen ed Entella di mercoledì alle 14,30 verrà trasmessa in diretta streaming da Now Tv e sulla App Sky Go mentre in tv sarà possibile seguire la sfida solo sui canali di Sky.