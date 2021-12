Juventus-Genoa, probabili formazioni: ansia per Rovella

Prosegue il ciclo di ferro del Grifone che, dopo aver perso 3-0 nel turno infrasettimanale contro il Milan deve affrontare anche la Juventus, partita male quest'anno, ma comunque reduce da una vittoria. Domenica 5 dicembre, alle ore 20:45, si gioca Juventus-Genoa a Torino, ecco le possibili scelte di Allegri e Shevchenko.

QUI JUVENTUS. Bianconeri che cercano continuità e punti per riavvicinarsi alla zona Champions dopo la vittoria 2-0 contro la Salernitana, che ha fatto dimenticare in fretta lo stop contro l'Atalanta (1-0). In attacco torna titolare Morata, sarà probabilmente ancora supportato da Kulusevski, Dybala e Bernardeschi. Dopo il turno di riposo, invece, torna Bonucci in difesa.

QUI GENOA. Solita infermeria piena per Shevchenko, anche Rovella si è fermato, sempre out Criscito, Maksimovic e Caicedo, mentre il tecnico ucraino spera di poter recuperare Destro, ma le speranze non sono troppe. Recuperato definitivamente invece Hernani che, dopo l'ingresso contro il Milan, potrebbe ritrovare un posto da titolare.

Probabili formazioni Juventus-Genoa

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata. All. Allegri.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Bianchi, Pandev. All. Shevchenko.

Arbitro: da designare.

Calcio d'inizio: domenica 5 dicembre, ore 20:45.

Dove vederla: Dazn.