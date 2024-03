Juventus-Genoa, probabili formazioni: Allegri con i big, due dubbi per Gila

Sgambettare un'altra big per impreziosire un campionato già di alto livello, il Genoa parte per Torino con l'obiettivo di stupire ancora nella gara di domenica alle 12,30 contro la Juventus. Il Grifone deve rialzarsi dopo due sconfitte con Monza e Inter, lo stesso deve fare anche Allegri che con la sua Juve si è impantanato ultimamente ed è stato anche superato al secondo posto dal Milan. Rispetto all'esodo di San Siro saranno molti meno i tifosi rossoblu alla Stadium, i gruppi della Nord non andranno in trasferta in aperta polemica per la gestione dei biglietti e non solo, una protesta a cui si sono uniti anche tanti altri club.

Juventus-Genoa, ballottaggio Kostic-Iling Junior

Allegri può tornare a schierare i suoi big, rispetto alle ultime uscite ci sarà Rabiot in mezzo al campo e Vlahovic in attacco. Il serbo, scatenato in questo 2024, farà coppia con Chiesa in netta vantaggio sul gioiellino Yildiz. Per il resto un solo dubbio ancora da sciogliere a sinistra Iling Junior sfida Kostic per una maglia da titolare, dall'altra parte ci sarà invece l'ex di turno Cambiaso.

Juventus-Genoa, tentazione Vitinha

Gilardino si presenta alla sfida senza Sabelli squalificato e Martin infortunato, in dubbio Ekuban mentre Vasquez ha recuperato e chiuderà il reparto difensivo davanti a Martinez insieme a De Winter e Bani. Il tecnico rossoblu colmerà la lacuna a destra con Spence e quella a sinistra con Messias, mentre a centrocampo è ancora indeciso su che tipo di Grifone scegliere. L'idea iperoffensiva è quella di inserire Gudmundsson alle spalle di Retegui e Vitinha, quella più conservativa è invece la scelta di Strootman o Malinovskyi insieme a Badelj e Frendrup nel cuore del campo e la solita coppia Gudmundsson-Retegui in attacco.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2) Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Rabiot, Locatelli, Mckennie, Kostic; Chiesa, Vlahovic

Genoa (3-5-2) Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui

Juventus-Genoa in diretta tv e streaming

Doppia possibilità per i tifosi delle due squadre che potranno guardare la partita in diretta streaming su DAZN, come tutte le altre sfide di Serie A, e anche su Sky in tv ai canali Sport Uno, 4k, Sport 251. Le telecronaca su DAZN sarà di Stefano Borghi e Marco Parolo.