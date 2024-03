Juventus-Genoa, sette assenti per il lunch match

Accelera la preparazione del Genoa verso la sfida contro la Juventus di domenica alle 12,30. Il Grifone dopo i brucianti ko con Monza e Inter, in cui la squadra di Gilardino avrebbe meritato decisamente di più, va a caccia dell'impresa allo Stadium contro una Juve sottotono come dimostra l'unico successo, allo scadere contro il Frosinone, nelle ultime sette partite. Gilardino, all'esordio in A e tecnico meno pagato del campionato, affronta il ben più esperto Allegri che invece è l'allenatore con lo stipendio più alto di tutto il torneo.

Juventus-Genoa, le ultime notizie su infortuni e squalificati

In vista del match contro la Vecchia Signora il Grifone perde tre pedine della sua rosa, non ci saranno infatti Sabelli, squalificato dopo il giallo in regime di diffida con il Monza, e gli infortunati Matturro e Martin con il primo che ha già finito la stagione e il secondo che tornerà dopo la sosta. Da monitorare le condizioni di Vasquez ed Ekuban alle prese con qualche problema fisico e al momento a rischio per il match, decisivi saranno i prossimi due allenamenti per capire se potranno esserci. Pronti al rientro Haps e Ankeye che aveva saltato le ultime sfide.

Buone notizie dalla Continassa per Allegri che ritrova Rabiot, tornato in gruppo in settimana e quindi pronto a giocare, e Vlahovic, di rientro dal turno di squalifica. La rosa non sarà però al completo, nella Juventus infatti non potranno essere della gara il lungodegente De Sciglio e l'ultimo arrivato Alcaraz, che ne avrà per almeno altre due settimane, ovviamente fuori dai giochi gli squalificati Fagioli e Pogba.