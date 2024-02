Juventus-Genoa, scatta la prevendita dei biglietti

Doppia trasferta di fuoco per il Genoa che a marzo sfiderà quasi una dietro l'altra le prime due della classifica. Lunedì il Grifone sarà impegnato contro l'Inter e i tifosi hanno già preso d'assalto il settore ospiti con oltre tremila biglietti venduti. Poi sarà il turno della Juventus, gara in programma domenica 17 marzo alle ore 12.30, e anche in questo caso l'apporto dei supporters rossoblu non mancherà.

Juventus-Genoa, i biglietti per il settore ospiti

La prevendita dei biglietti per tutti i settori, anche quello ospite, scatterà domani, giovedì 29 febbraio, alle 15. Il sito ufficiale del Genoa spiega come acquistare i tagliandi: "I biglietti del settore ospiti sono riservati ai titolari di Dna Genoa e quantificabili in 1.016 nel primo anello, a riempimento del quale, altri 1.083 nel secondo. Il costo dei titoli di accesso è di 35 euro più le commissioni web.

I biglietti del settore Ospiti, previa registrazione a Platinium Group Italia S.r.l., potranno essere acquistati esclusivamente sul sito web di Juventus al Link.

In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, le domande per l’introduzione degli striscioni, entro i termini delle vigenti disposizioni, sono inoltrabili all’indirizzo richiesta.striscioni@juventus.com . Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell’albo nazionale pubblicato nel sito dell’O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione permanendo l’obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO".