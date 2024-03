Juventus-Genoa, arbitra Giua: precedenti non positivi con il Grifone

Il Genoa prepara a Pegli la gara di Torino contro la Juventus in programma domenica alle 12,30. Il Grifone cercherà l'impresa di battere i bianconeri allo Stadium con tanta voglia di riscatto dopo il ko interno contro il Monza e quella rimonta solo sfiorata che ha lasciato l'amaro in bocca. La formazione di Allegri non è in un buon momento e Gilardino l'ha già fermata all'andata 1-1 a Marassi, ora l'obiettivo è provare lo sgambetto per restare al centro della classifica e continuare il proprio ottimo campionato.

Juventus-Genoa, l'arbitro sarà Giua

Oggi è stato designato l'arbitro della gara che sarà Antonio Giua della sezione di Olbia coadiuvato da Bresmes e Scarpa, il quarto ufficiale sarà Di Bello mentre davanti ai monitor del Var ci saranno Aureliano e Guida. Il Genoa è stato arbitrato 6 volte in totale dalla giacchetta nera sarda e i precedenti non sono proprio positivi, 3 sconfitte, 1 pareggio e 2 vittorie. Il fischietto ha inoltre già arbitrato una gara tra il Grifone e la Juve nel 2019 con vittoria bianconera per 2-1.

Il resto dei precedenti con i rossoblu sono la gara finita 0-0 in questo campionato con il Torino in casa, le due vittorie della scorsa stagione in Serie B 4-0 con il Cosenza e 2-0 con il Sudtirol, mentre le sconfitte sono arrivate nel 2020 con il Lecce 2-0 e nel 2018 con il Bologna ancora per 2-0. Decisamente positivi invece i precedenti con la Juventus, Giua ha infatti fischiato nelle gare della Vecchia Signora quattro volte con altrettante vittorie per i piemontesi.