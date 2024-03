Juventus-Genoa 0-0, il Grifone ferma ancora la Vecchia Signora

Il Genoa pareggia 0-0 contro la Juventus allo Stadium, Gilardino schiera un Grifone superoffensivo e nel primo tempo riesce a giocare alla pari con l'avversario. Nella ripresa il prevedibile assalto finale dei padroni di casa si spegne sui pali colpiti da Iling e Kean, i rossoblu tornano a fare punti dopo le sconfitte con Monza e Inter.

Juventus-Genoa 0-0, la cronaca

Gilardino vara un Genoa iperoffensivo con Vitinha e Retegui coppia offensiva con alle spalle Gudmundsson e Messias largo a sinistra. In difesa torna Vasquez dalla squalifica, a centrocampo Badelj e Frendrup. La nuova formula funziona e al 6' prima palla gol con Bani che spizza in porta il calcio di punizione di Gudmundsson ma Szczesny è attento e devia in angolo. La gara stenta a decollare, la Juve è lenta e compassata, il Grifone non lascia spazi e poi prova a ripartire. Al 23' Vitinha porta palla per quaranta metri e servizio per Retegui che appena vede la porta ci prova, ma il tiro finisce fuori, ancora più pericoloso è crosso in mezzo di Spence su cui però Gatti anticipa Messias. La prima vera occasione bianconera arriva al 31' con Gatti che gira di sinistro da ottima posizione, ma Vasquez respinge in angolo.

La ripresa parte senza cambi per un Genoa che nella prima frazione ha tenuto assolutamente testa alla Vecchia Signora nel suo stadio. I ritmi continuano ad essere bassi, la Juve come era prevedibile prende campo ma non mette mai in difficoltà un Genoa ordinato e arcigno. Allegri allora cambia e inserisce tra gli altri Iling Junior che appena entrato centra il palo con un destro velenoso, poco dopo colpo di testa che esce di poco di Vlahovic per una Juve che spinge sull'acceleratore e così Gilardino toglie Gudmundsson e inserisce Malinovskyi, oltre che Strootman per Frendrup, in modo da dare più equilibrio al suo Grifone. I bianconeri però hanno preso possesso della gara e al 74' vanno ancora vicino al gol con Vlahovic che alza di testa da pochi passi. Nel finale esordio per Ankeye che prende il posto di Retegui, esausto dopo il grande lavoro di lotta con i difensori bianconeri. Sono gli ultimi sussulti a cui si aggiunge il palo colpito da Kean al 90' con un gran destro, il Genoa si salva e porta via un punto dallo Stadium.

Juventus-Genoa 0-0, gli highlights

A breve sul canale ufficiale Youtube della Lega Serie A sarà possibile guardare il video con i gol e gli highlights della gara che verrà poi inserito in questo articolo.

Juventus-Genoa 0-0, il tabellino

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6,5, Bremer 6, Danilo 5,5; Cambiaso 6 (82' Kean s.v.), McKennie 5,5 (59' Rabiot 6,5), Locatelli 5,5, Miretti 6 (77' Weah s.v.), Kostic 5 (59' Iling Junior 6,5); Chiesa 5 (59' Yildiz 6), Vlahovic 5

Genoa (3-4-1-2): Martinez 5,5; De Winter 6,5, Bani 6 (85' Cittadini s.v.), Vasquez 6,5; Spence 6, Frendrup 7 (70' Strootman 6), Badelj 5,5 (85' Bohinen s.v.), Messias 6; Gudmundsson 5,5 (70' Malinovskyi 6); Vitinha 6,5, Retegui 6 (79' Ankeye s.v.).

Arbitro: Giua

Note: ammoniti: Danilo, Cambiaso, Vitinha, espulso Vlahovic per proteste