Samp, Jesé dimentica la retrocessione e lancia il suo nuovo singolo musicale

Retrocessione già dimenticata per l'attaccante della Sampdoria Jesé, ha appena lanciato un nuovo singolo musicale. Arrivato a febbraio come svincolato ha collezionato 10 presenze e segnato un solo goal, complessivamente è stato anche considerato poco da mister Stankovic, che gli ha concesso solo qualche spezzone per provare a mettersi in luce e rilanciarsi.

Non tutti sanno che Jesé, che come calciatore ha vestito anche le prestigiose maglie di Real Madrid e Psg, vanta anche una carriera parallela come cantante di reggaeton, con il nome d'arte di Jey M. Nelle ultime ore ha pubblicato sui social il video che lancia la sua nuova canzone che sembra intitolarsi 'ajedrez', tradotto in italiano 'scacchi'.

Come calciatore ha 1,9 milioni di follower su Instagram, ma sembra essere apprezzato anche come cantante dove i follower si 'fermano' a 103mila. Su Spotify le canzoni di maggiori successo sono state Yo Sabia, in collaborazione con Alexis y Fido, Carlitos Rossy e De La Ghetto, riprodotta circa 3,5 milioni di volte nella versione remix e 2,5 in quella normale, e poi ' Tarjeta Roja' con oltre due milioni di riproduzioni.