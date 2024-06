Italia da horror con la Spagna, Retegui entra con il piglio giusto

Non c'è nulla o quasi da salvare nella sconfitta dell'Italia contro la Spagna per 1-0 con l'autogol di Calafiori a dare i tre punti, sacrosanti, alle Furie Rosse. Gli iberici annichiliscono gli azzurri che devono dire grazie ad un super Donnarumma capace di salvare almeno altri quattro gol. Una notte da horror per la squadra di Spalletti che viene travolta in tutti i settori, Di Lorenzo soffre per novanta minuti, Dimarco sparisce di fronte al ragazzo d'oro Yamal, a centrocampo Jorignho e Barella non si vedono mai e l'attacco è inesistente come raccontano i meri numeri: 4 tentativi verso la porta e solo uno nello specchio.

Italia-Spagna 0-1, la partita di Retegui

Nel disastro azzurro si salvano in pochi, Donnarumma come detto, Bastoni e Calafiori (nonostante l'autogol) e forse il subentrato Zaccagni, insieme a Retegui che entra al 64' e per lo meno lotta su ogni pallone, insegue gli avversari intenti nel torello dopo il vantaggio e rispetto a Scamacca regala la sensazione almeno di voler "spaccare il mondo", che è poi quello che si chiede a tutti coloro che vestono la maglia azzurra.

L'attaccante del Genoa non conclude mai, ma tiene un paio di palloni importanti per far salire la squadra anticipando i difensori avversari che con Scamacca avevano avuto vita facile. A dire il vero un'occasione la avrebbe anche ma il suo volo vero il primo palo sul cross di Cristante non è abbastanza preciso e così l'impatto con il pallone non arriva. Insomma non sarà stato straordinario, ma dopo oggi per meriti propri e ampi demeriti altrui, forse Spalletti farebbe bene a pensare davvero se il "pigro" Scamacca sia l'uomo giusto per guidare l'attacco dell'Italia contro la Croazia nella sfida decisiva del girone.