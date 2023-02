Coppa Italia femminile, Sampdoria a caccia dell'impresa con l'Inter

La Sampdoria Women torna in campo oggi alle 12,30 contro l'Inter in Coppa Italia femminile. Le blucerchiate, ultime in classifica in Serie A e in piena crisi, proveranno a compiere l'impresa di rimontare dopo aver perso 3-2 in casa la prima gara con le nerazzurre capaci di andare sul 3-0 e le blucerchiate che per poco non trovamo la clamorosa rimonta nella ripresa.

Inter Women-Sampdoria Women di Coppa Italia in diretta tv e streaming

La sfida si giocherà al Konami Development Centre di Milano alle ore 12,30 e sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su TIMVISION che detiene i diritti di tutte le gare sia del massimo campionato che della Coppa Italia femminile.

Ieri dopo l'ultimo allenamento mister Cincotta ha diramato la lista delle convocate per la sfida:

Portieri: Fabiano, Odden, Pescarolo.

Difensori: Battistini, De Rita, Giordano, Lazzeri, Oliviero, Panzeri, Pettenuzzo, Pisani.

Centrocampisti: ?on?, Cuschieri, Fallico, Mailia, Prugna, Re, Regazzoli.

Attaccanti: Bonfantini, Lopez, Tarenzi.