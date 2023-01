Sampdoria Women travolta dall'Inter

Altra sconfitta per la Sampdoria Women che continua la sua crisi di risultati. Le blucerchiate in campionato non vincono da dieci turni con un solo pareggio e ben nove sconfitte. L'ultima in ordine di tempo arriva in casa dell'Inter per 4-0 oggi pomeriggio.

Cincotta continua a combattere con le assenze che limitano le sue scelte soprattutto in attacco. Di certo non un punto a favore soprattutto nella gara in cui affronti la quarta in classifica. La sfida è così a senso unico con le nerazzurre che praticamemte chiudono i giochi già nella prima frazione con la rete al 29' di Polli di testa e al 43' Karchouni raccoglie la respinta del portiere e fa 2-0.

La ripresa parte con il tris nerazzurro firmato da Chawinga con un diagonale che non lascia scampo ad Odden. La gara è ormai temrinata, l'Inter però continua ad attaccare e 22' trova il poker con Robustellini.

Il tabellino di Inter-Sampdoria 4-0

Inter-Sampdooria 4-0

Reti: p.t. 29′ Polli, 43′ Karchouni; s.t. 4′ Chawinga, 22′ Robustellini.

Inter (4-2-3-1): Durante; Sønstevold (8′ s.t. Merlo), Van Der Gragt (16′ s.t. Alborghetti), Kristjandottir, Robustellini; Simonetti (16′ p.t. Santi), Mirashi; Bonetti, Karchouni (16′ s.t. Pandini), Chawinga; Polli (8′ s.t. Nchout).

A disposizione: Piazza, Brustia, Fordos, Csiszar.

Allenatore: Guarino.

Sampdoria (4-5-1): Odden; Oliviero, Panzeri, Pisani, Giordano (37′ s.t. Battistini); Cuschieri (37′ s.t. Seghir), Re, ?on? (11′ s.t. Rincón), Fallico, Prugna (17′ s.t. De Rita); Tarenzi (11′ s.t. Cedeño).

A disposizione: Brunelli, Fabiano, Regazzoli, Pettenuzzo.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste.

Assistenti: Ferrari di Rovereto e Merciari di Rimini.

Quarto ufficiale: Sacco di Novara.

Note: ammonite al 24′ p.t. Santi, al 29′ p.t. ?on?, al 45′ s.t. Seghir per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.