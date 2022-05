Inter-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Giampaolo

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Scampato il pericolo e festeggiata la salvezza matematica con la bellissima vittoria contro la Fiorentina i blucerchiati chiudono il campionato a Milano. Inter-Sampdoria si gioca domenica 22 maggio 2022 a San Siro alle ore 18, nerazzurri a caccia dei tre punti per sperare ancora nello scudetto (al momento inseguono il Milan a due lunghezze), Quagliarella e compagni potranno ancora una volta giocare a mente sgombra, provando a mettere i bastoni tra le ruote a Simone Inzaghi. Ecco le scelte di Giampaolo.

QUI INTER. Handanovic tra i pali e difesa a tre con Skriniar, De Vrij e uno tra Bastoni e Dimarco. A centrocampo Brozovic in cabina di regia, pochi dubbi anche sul resto del reparto con Barella, Calhanoglu, Perisic e Dumfries, quest'ultimo in vantaggio su Darmian. In attacco ci saranno Dzeko e Lautaro Martinez, pronto a subentrare l'ex Correa.

QUI SAMPDORIA. Out Sensi e squalificato Colley. In porta Audero e difesa a quattro con Ferrari che sarà affiancato da Magnani o Yoshida mentre sugli esterni ci saranno Bereszynski e Augello. A centrocampo Candreva, Rincon, Vieira e Thorsby e infine in attacco Sabiri supporterà Caputo, con Quagliarella pronto a subentrare.

Inter-Sampdoria, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovvic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby; Sabiri, Caputo. All. Giampaolo.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Calcio d'inizio: domenica 22 maggio, ore 18:00.

Dove vederla: Dazn.