Inter-Sampdoria, rimontare quattro gol non basta: blucerchiate fuori dalla Coppa Italia femminile

E' una Sampdoria da applausi quella che rimonta il 2-3 dell'andata ed esce dalla Coppa Italia solo ai calci di rigore contro l'Inter. Le blucerchiate, in piena crisi di risutati, giocano una gara tutta orgoglio ma iniziano malissimo. Passano infatti solo dieci minuti e le padrone di casa sembrano chiudere i conti volando sul 2-0 con Polli e Chawinga, e non è finita qui perchè al 23' arriva anche il tris con Ajari che gira in rete.

La Samp ha davanti una montagna da scalare e incredibilmente riesce nel secondo tempo a rimette tutto in parità. La riscossa inizia al 48' con Regazzoli, mentre al 52' è Prugna dalla distanza a infilare in rete il 3-2. Servono ancora due reti per prolungare la sfida ai supplementari, la prima arriva al 68' con Tarenzi di testa, la seconda cinque minuti più tardi con Bonfantini.

L'impresa è di quelle da ricordare, si va così ai supplementari dove non succede nulla o quasi per evitare i calci di rigore. Dagli undici metri è l'Inter a dimostrarsi più precisa, Tarenzi sbaglia subito per la Samp, poi Ajara colpisce il palo e rimette tutto in parità, decisivo è l'errore di Conc che elimina la Samp dalla Coppa Italia

Il tabellino di Inter-Sampdoria 3-4

INTER-SAMPDORIA 3-4

GOL: 5' Polli (I), 10' Chawinga (I), 23' Ajara Njoya (I), 48' Regazzoli (S), 52' Prugna (S), 68' Tarenzi (S), 73' Bonfantini

INTER (4-3-3): 12 Piazza; 13 Merlo, 19 Alborghetti (64' 3 Van Der Gragt), 17 Fordos, 14 Robustellini (64' 25 Thøgersen); 34 Mihashi, 6 Santi, 18 Pandini; 33 Ajara Njoya, 9 Polli, 11 Chawinga (46' 37 Colonna). A disposizione: 1 Gilardi, 38 Tornaghi, 5 Karchouni, 10 Bonetti, 21 Zappettini, 41 Fadda. Coach: Rita Guarino.

SAMPDORIA (5-3-2): 77 Fabiano; 14 De Rita, 44 Pettenuzzo, 28 Lazzeri (59' 22 Oliviero), 2 Panzeri, 15 Battistini (46' 37 Prugna); 20 Regazzoli (97' 23 Pisani), 7 Conc, 4 Bonfantini; 9 Lopez (46' 27 Tarenzi), 11 Mailia (59' 8 Cuschieri). A disposizione: 12 Sundsfjord, 21 Re, 40 Fallico, 67 Giordano. Coach: Antonio Cincotta.

Arbitro: Angelucci Assistenti: Rastelli, Albano

RIGORI

Tarenzi (S) parata, Polli (I) gol, Bonfantini (S) gol, Van Der Gragt (I) gol, Prugna (S) gol, Ajara (I) palo, Cuschieri (S) gol, Thøgersen (I) gol, Re (S) gol, Pandini (I) gol, Conc (S) parata, Mihashi (I) gol