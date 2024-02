Inter-Genoa, tabù San Siro per i rossoblu

Fermare la corsa della capolista Inter e per di più a casa sua. Il Genoa tenta l'impresa lunedì prossimo alle 20,45 e dopo il pari a Marassi vorrebbe provare a bloccare ancora i nerazzurri che sono reduci da dieci vittorie di fila, e da sei successi uno dietro l'altro a San Siro. Un'impresa impossibile forse, ma il Grifone potrà planare su Milano senza stress da classifica e con tutte le sue punte di diamante a disposizione.

Inter-Genoa, i precedenti a San Siro

Di certo uno cosa che non dovranno fare Gilardino e i suoi ragazzi sarà guardare i precedenti, il Genoa infatti non sbanca il Meazza nerazzurro dal 1994, trent'anni esatti sono passati da quando Ruotolo e Skhuravy firmarono i gol dell'1-3. Da quel giorno nessun successo e poche gioie visto che sono stati solo quattro pareggi, l'ultimo nel 2012 con gol di Immobile che rimane anche l'ultimo gol segnato da un giocatore del Genoa contro l'Inter in trasferta.

Malissimo è andata ultimamente con due 0-4, uno 0-3 e uno 0-5 nelle stagioni dal 2018 al 2021, ve però detto che negli ultimi due precedenti in assoluto, entrambi giocati a Marassi, il Genoa è riuscito a strappare due pareggi con l'1-1 di dicembre e lo 0-0 del 2022. Il Grifone prova il blitz per cambiare la storia della gara più difficile di questa stagione, in casa della squadra più forte che sta meritando la vittoria dello Scudetto.