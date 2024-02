Inter-Genoa, biglietti senza limitazioni per gli ospiti

La gara è tra quindici giorni, ma l'attesa sta iniziando a salire. Lunedì 4 marzo alle 20,45 il Genoa sfida l'Inter a San Siro, una delle trasferte più brevi del campionato per i tifosi rossoblu che preparano la pacifica invasione dell'impianto milanese per stare al fianco al Grifone nel giorno più difficile, quello della sfida alla capolista e dominatrice del campionato. Gilardino ha già bloccato i nerazzurri a Marassi costringendoli all'1-1 e sogna l'impresa anche alla scala del calcio.

Biglietti Inter-Genoa, prezzi e info per il settore ospiti

La prevendita dei biglietti per il settore ospiti è già partita con i tagliandi per la partita della ventisettesima giornata che sono disponibili tramite il sito del Genoa oppure presso le rivenditorie autorizzate Vivaticket al costo di 20 euro. La buona notizia per tutti i supporters dei genovesi è che, come scrive il sito ufficiale rossoblu: "Non sono previste limitazioni alla vendita, pertanto non è richiesta titolarità di Dna Genoa per l’acquisto".

La corsa è partita e terminerà il 3 marzo alle 19 a meno dell'esaurimento dei tagliandi prima di quella data, da notare come non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio nel giorno della gara. Il Genoa infine informa i propri tifosi che: "sono tenuti ad accedere allo stadio recandosi al Park Ospiti in via Federico Tesio, nelle adiacenze di Via Harar, dove sono previste le attività di filtraggio. Non è possibile presentarsi direttamente all’ingresso 10. Per il parcheggio dei mezzi al Park Ospiti è necessario effettuare l’acquisto (QUI)".