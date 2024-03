Inter-Genoa 2-1, il Grifone esce a testa altissima da San Siro

Il Genoa esce sconfitto a testa altissimo da San Siro contro la capolista Inter per 2-1. Sul risultato pesa e non poco l'errore dell'arbitro Ayroldi che concede il rigore su un presunto fallo di Frendrup su Barella per il raddoppio nerazzurro. Nella ripresa il Grifone accorcia e spinge ma non riesce a fermare la corsa dela capolista

Inter-Genoa 2-1, la cronaca

Nessuna novità dell'ultimo minuto nelle formazioni, Gilardino conferma la squadra che ha giocato con Udinese e Napoli in cui Messias viene scelto al fianco di Badelj e Frendrup e Martin gioca a sinistra. Qualche rotazione per Inzaghi che sceglie Carlos Augusto al posto dello squalificato Bastoni e Asslani in regia per l'infortunato Calhanoglu, in attacco vicino a Lautaro Martinez c'è Alexis Sanchez. La capolista parte a testa bassa ma non crea pericoli e così il Genoa riesce a salire di tono e a conquistare intorno al decimo minuto campo e possesso palla. Al 14' Dimarco si presenta solo davanti a Martinez che lo ipnotizza, ma l'arbitro ferma tutto per un giusto fuorigioco, poco dopo azione in verticale del Genoa con Messias che pesca Retegui ma il destro del bomber viene respinto da De Vrji.

Al 22' prima grande azione e palla gol per i nerazzurri, lancio perfetto di Mkhytarian per Barella che da ottima posizione appoggia con il destro di poco alto sopra la traversa. La risposta del Grifone è ancora più pericolosa, al 25' Sabeli pesca Retegui che di testa "schiaccia" il pallone su cui Sommer effettua un grande intervento, sulla respinta ci provano sia Gudmundsson che lo stesso Retegui ma non riescono a centrare la porta. Il Genoa c'è e gioca alla pari, ma l'Inter in questo momento è troppo forte, quasi perfetta e così al 31' trova il vantaggio, solita grande imbucata centrale per l'accorrente Asslani che davanti a Martinez non sbaglia. Due minuti più tardi altra azione in fotocopia, questa volta è Barella ad entrare in area ma il recupero di Frendrup è provvidenziale, il problema per il Genoa è che l'arbitro vede un rigore per un contrasto che non c'è, infatti il danese non solo entra per bloccare il tiro ma tocca anche la palla. Alexis Sanchez va dal dischetto e segna il 2-0.

La ripresa parte con Strootman al posto di Frendrup già ammonito e il Genoa accorcia subito le distanze, è il 53' quando De Vrji respinge male una "torre" di testa di Martin, la palla finisce a Vasquez che scarica un gran sinistro al volo in rete. Gilardino ci crede e inserisce anche Vitinha al posto di Messias per un Grifone tutto d'attacco, al 66' proprio il nuovo entrato va in gol ma l'arbitro annulla giustamente per fuorigioco. L'Inter non vuole interrompere la sua marcia trionfale e Inzaghi corre ai ripari dentro Acerbi per Dimarco e Thuram per Alexis Sanchez. Al 73' ancora rossoblu in avanti con Spence che pennella il cross ma Retegui non riesce a impattare bene e la palla finisce fuori. Nel finale Gilardino si gioca anche la carta Ekuban al posto di Sabelli, ma l'Inter controlla e si porta a casa i tre punti

Inter-Genoa 2-1, gli highlights

Nelle prossime ore sul canale ufficiale Youtube della Serie A sarà disponibile il video con gli highlights e i gol della partita che verrà poi inserito anche in questo articolo

Inter-Genoa 2-1, il tabellino

Marcatori: 30' Asslani, 38' Alexis Sanchez (rig.), 54' Vasquez

Inter (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6 (73' Bisseck), De Vrij 5, Carlos Augusto 5,5; Dumfries 5,5 (46' Darmian 6), Barella 6,5, Asslani 7, Mkhytarian 7,5, Dimarco 6 (65' Acerbi 6); Sanchez 6 (65' Thuram 6), Lautaro Martinez 6 (75' Arnautovic 6)

Genoa (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6,5, Bani 6, Vasquez 6,5; Sabelli 6 (86' Ekuban s.v.), Messias 6 (63' Vitinha 6), Badelj 5,5, Frendrup 5,5 (46' Strootman 5,5), Martin 6 (63' Spence 6); Gudmundsson 6, Retegui 6,5

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Note: ammoniti: Frendrup, Dumfries, Badelj, Vasquez, Lautaro Martinez