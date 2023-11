Razzismo in una gara dei giovanissimi, il Serra Riccò: "Certi dell'estraneità dei nostri calciatori"

Nella giornata di ieri è stata pubblicata una lettera intitolata 'Un fatto increscioso" sul nostro sito GenovaToday.it in cui un tesserato del Priamar raccontava di un insulto razzista ricevuto da un componente della squadra nella gara contro il Serra Riccò valida per le qualificazioni al campionato regionale Giovanissimi Under 14.

Oggi la società genovese ha risposto con una nota che pubblichiamo interamente in cui si dice certa dell'estraneità dei propri calciatori circa un eventuale coinvolgimento, ma pronta a prendere seri provvedimenti in caso contrario.

Insulti razzisti in campo? La nota del Serra Riccò

Questo il testo della nota: "La A.S.D. Serra Riccò, preso atto di quanto pubblicato su un noto sito di cronaca genovese, ci tiene ad evidenziare che lo spirito che ci ha da sempre contraddistinto, è basato su valori di rispetto del prossimo, a prescindere dalla nazionalità, religione o sesso di appartenenza.

Detto ciò, sicuri che si possa far chiarezza su quanto effettivamente accaduto, la società gialloblu ed i propri tesserati condannano ogni eventuale tipo di comportamento di natura razzista evidenziando i valori di uguaglianza, rispetto ed inclusione che hanno sempre caratterizzato il nostro Club dentro e fuori dal campo.



Su quanto scritto e pubblicato nella giornata di ieri, ci teniamo a precisare che non vi è stata nessun tipo di offesa razzista, ma solo qualche animo acceso negli istanti successivi al triplice fischio, prontamente sedato dall’intervento di un dirigente della squadra di casa, che ha accompagnato le squadre verso gli spogliatoi, evitando inutili problemi e relative squalifiche, con una qualificazione ai regionali quasi conquistata.

La A.S.D. Serra Riccò è assolutamente certa dell’estraneità dei propri calciatori circa un eventuale coinvolgimento su quanto descritto e pubblicato nella giornata di ieri. Ad ogni modo, nella malaugurata ipotesi dovessero emergere elementi di coinvolgimento da parte di qualche suo tesserato o di persone ad essa vicine, la società si adopererà con il massimo rigore nel prende seri provvedimenti".