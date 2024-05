Sampdoria, stagione finita per Pedrola: l'esito degli esami

Stagione finita per Pedrola. Un vero e proprio calvario quello del talento spagnolo in questa stagione. Dopo un grande inizio con tre goal nelle prime dieci partite è arrivato il primo infortunio a inizio ottobre, ritorno in campo dopo tre settimane e subito la ricaduta che l'ha tenuto fermo ai box per altri sei mesi. Dopo il rientro a inizio aprile il peggio sembrava passato, ma contro la Reggiana è arrivato un nuovo stop: scatto in contropiede e dolore muscolare con il giocatore costretto a uscire tra le lacrime.

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto nella tarda mattinata di lunedì 6 maggio hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, stessa fascia muscolare dei primi due infortuni. L’attaccante ha già iniziato le cure del caso, tegola pesante in vista dei playoff della Sampdoria, che sperava di aver finalmente recuperato uno dei suoi gioielli.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp