Sampdoria, tegola De Luca: l'esito degli esami

Manuel De Luca, attaccante della Sampdoria, si è sottoposto agli esami clinici dopo l'infortunio che l'ha costretto a uscire dal campo nel primo tempo del match contro il Sudtirol. La società ha spiegato che gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra e che il giocatore ha già iniziato le terapie del caso.

Si può quindi ipotizzare uno stop di almeno due o tre settimane. Una tegola importante in vista del rush finale del campionato, con cinque match da giocare più eventuali playoff. De Luca non ha una vera e propria alternativa, Pirlo potrebbe anche cambiare modulo. Nel frattempo ha ripreso a lavorare con il gruppo Sebastiano Esposito, il suo rientro è a questo punto fondamentale per l'attacco blucerchiato.

Nel frattempo è iniziata la marcia di avvicinamento al derby contro lo Spezia, che si giocherà sabato 20 aprile alle ore 16:15 allo stadio Picco. Nel pomeriggio di lunedì 15 aprile seduta di allenamento pomeridiana a base di attivazione fisica e tecnica sul campo, esercitazioni per il possesso-palla e partitella finale con quattro porticine, il tutto intervallato da sessioni di corsa. Scarico supplementare per Kasami e Stojanovic; percorsi individuali per Kristoffer Askildsen, Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Alex Ferrari (rientrato a Genova dopo la fase di riabilitazione a Bologna) e Ronaldo Vieira.

