Entella, Paolucci ok: in tre ancora fuori dai giochi

Dimenticare il brutto ko di Lucca e tornare a correre verso il terzo posto. L’Entella continua il suo tour de force, il giovedì sera in Toscana non deve lasciare scorie perché domani i liguri saranno di nuovo in campo contro la Vis per cercare di ritrovare subito i tre punti.

Gennaro Volpe fa i conti con l’infermeria, che con tutte queste gare di fila non può mai essere vuota. La buona notizia è il ritorno in campo di capitan Paolucci, il regista è pronto per rientrare dopo una decina di giorni di stop. E’un recupero importante per la Virtus, è Paolucci che fa girare la manovra, è lui il leader della squadra.

Come detto però l’infermeria non si svuota, a Pesaro, secondo trasferta di fila, sarà ancora fermo Morosini e insieme a lui anche Capello. Così alle spalle delle punte sarà costretto agli straordinari Schenetti. Niente da fare per Gabriel Cleur, altro assente per la prossima. Per fortuna niente di grave per Di Cosmo, il giocatore dell’Entella toccato duro con la Lucchese, la frattura composta del naso è stata dolorosa ma non lo ha tolto dai giochi, con una speciale mascherina potrà essere del match.