Sestrese, ottimo punto a Imperia: Melandri risponde a Zanoli

Un punto di valore per la Sestrese che ferma la terza della classe e resta al centro della classifica di Ecceellenza.

Le emozioni più forti arrivano tutte nel primo tempo con la Sestrese che passa in vantaggio al 17' con Zanoli che ci prova da lontano, la palla viene deviata da un avversario e la traiettoria beffa Cella. I genovesi sono in vantaggio ma dura poco perché uno scatenato Melandri firma il pari al 23'. Il giocatore si inventa una grande giocata con un sombrero per liberarsi dell'avversario e poi la conclusione al volo che non lascia scampo al portiere avversario.

Nella ripresa Imperia subito arrembante e sfrortunato con la punizione di Sancinito che sbatte sulla traversa. Poi è ancora Melandri ad avere la palla del soprasso ma Bongiorni è attento. L'autore del gol è un vero incubo per la Sestrese che al 43' si salva, Melandri tira a botta sicuro e un difensore ospite respinge. Finisce 1-1 ed è sicuramente un ottimo punto per la Sestrese.

Il tabellino

IMPERIA 1 – SESTRESE 1

Marcatori: 17′ Zanoli (S), 28′ Melandri

Imperia: Cella, Ravoncoli, Plando, Guida, Bourkaa, Taddei, Sancinito (66′ Cassini), Giglio, Campelli, Melandri, Polisena (51′). A disposizione: Massabò, Paraschiva, Cassini, Lanteri, Fatnassi, Morchio, Puddu, Ordisci, Cernaz. Allenatore: Lupo

Sestrese: Bongiorni, Techhiati, Thierry, Zanoli (92′ Zanetti), Ansaldo, Padovan, Tomè (72′ Montegnano), Caramello, Mura (77′ Bazzurro), Sighieri, Sakhi (62′ Ivaldi). A disposizione: Parise, Zanetti, Bazzurro, Cappadona, Ivaldi, Lanza, Marino, Montegnano, Bertola. Allenatore: Rossetti

Arbitro: Lorenzo Garbo

Assistenti: Davide Momberto e Valerio Bonavita

Ammoniti: 4′ Zanoli (S), 26′ Guida, 36′ Campelli, 53′ Sighieri (S), 54′ Caramello (S), 90′ Rossetti (all.) (S), 91′ Giglio