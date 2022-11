Lombardi segna da centrocampo e la Lavagnese batte l'Imperia al fotofinish

La Lavagnese batte 3-2 l'Imperia in trasferta, è l'impresa di giornata in Eccellenza con i bianconeri che vincono in casa della terza della classe dopo una partita dalle mille emozioni.

Eccellenza, vincono Lavagnese, Campomorone Sant'Olcese e Genova Calcio

Parte forte l'Imperia che al 7' colpisce il palo con Sancinito su punizione, al 22' però gli ospiti passano con un po' di fortuna, Righetti spizza un corner che Trocino devia in porta. Passano undici minuti e la Lavganese raddoppia ancora con Trocino che approfitta di un'uscita sbagliata di Bova per infila la palla in porta.

Tutto finito? No, perché l'Imperia non ci sta e già prima del suplice fischio accorcia le distanze con Taddei con un bel colpo di testa su corner di Sancinito. Nella ripresa continua la giornata storta del portiere dell'Imperia che regala il pallone a Righetti, la conclusione dell'attacante finsice però sul palo. Ad un quarto d'ora dal termine arriva il pareggio dell'Imperia con Polisena che insacca approfittando di una giocata super di Campelli. Imperia-Lavagnese però non finisce mai e così al 90' Lombardi calcia da centrocampo, la palla prende un rimbalzo difficile da calcolare e si infila alle spalle di Bova. I padroni di casa si ributtano subito in attacco e un minuto dopo Polisena va vicinissimo al pari ma la traversa gli nega la gioia del gol.

Il tabellino di Imperia-Lavagnese 2-3

IMPERIA 2 – LAVAGNESE 3

Ammoniti: 31′ Guida, 56′ Jebbar, 71′ Giglio, 78′ Adornato (L), 84′ Romanengo (L)

Marcatori: 22′ Trocino (L), 33′ Trocino (L), 42′ Taddei, 77′ Polisena, 90′ Lombardi (L)

Imperia: Bova, Puddu, Bourkaa, Sancinito, Guida, Taddei, Cernaz, Giglio (74′ Melandri), Polisena, Campelli, Jebbar (88′ Ardissone). A disposizione: Cella, Cassini, Morchio, Ravoncoli, Melandri, Plando, Fatnassi, Ordisci, Ardissone. Allenatore: Lupo

Lavagnese: Adornato, Kruhs (72′ Lupo), Profumo, Avellino, Zavatto, Romanengo, Trocino (66′ Sanguinetti), Berardi, Righetti (82′ Sako), Lombardi, Di Salvatore (72′ Garbarino). A disposizione: Agosta, Sanguineti, Garbarino, Mazzino, Conti, Dondero, Lupo, Sako, Lauro. Allenatore: Ruvo

Arbitro: Mattia Romeo

Assistenti: Luca Degiovanni e Nicola Storace