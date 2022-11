Genova Calcio corsara sul campo dell'Imperia

La Genova Calcio si impone sul campo dell'Imperia 1-0 grazie ad un gol di Pastorino. E'un successo molto importante per i genovesi che fermano la terza della classe e soprattutto si rialzano in classifica fino al quarto posto con 16 punti. In un campionato di Eccellenza dominato dall'Albenga, dieci vittorie su dieci per la capolista probabilmente imprendibile, si corre per il secondo posto e la squadra del capoluogo è solo a meno tre dalla Cairese adesso.

La gara si decide nel primo tempo, l'Imperia parte meglio e già dopo sei minuti per poco non passa in vantaggio con il colpo di testa di Taddei che colpisce l'incrocio dei pali. La Genova Calcio però non ha nessuna intenzione di essere sparring partner nella sfida e così alla prima occasione utile segna: all'11' Pastorino ci prova da lontano e la palla supera Bova dopo una deviazione. E'un colpo durissimo per i padroni di casa che per tutto il primo tempo non riescono più a farsi pericolosi.

Nella ripresa di prova Lupi ma Bova è atento e poi è ancora Pastorino cercare il bis con palla che finisce fuori. Ci si avvicina così alla fine della gara ed è proprio nel recupero che l'Imperia va vcino al pari con il tentativo di Giglio ma Dondero è super e blinda i tre punti della Genova Calcio.