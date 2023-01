L'Arenzano si illude, vince l'Imperia all'utimo respiro

Squadra in casa

Passa in vantaggio ma non basta e alla fine si deve arrendere all'Imperia. E' questa la domenica dell'Arenzano che perde 2-1 su un dei campi più difficili dell'intero campionato di Eccelenza cadendo solamente all'ultimo respiro. I rossoneri scendono così al settimo posto in classifica con 30 punti con la Lavagnese secondo che però resta a cinque lunghezze.

Imperia-Arenzano 2-1, la cronaca della gara

Le due formazione si sfidano alla pari per tutta la prima mezz'ora con un paio di occasioni per parte, poi è l'Arenzano a sbloccare la gara. I rossoneri vanno sullo 0-1 grazie all'inserimento di Metalla che di testa batte Cella su assist direttamente da punizione di Baroni.

Nella ripresa l'Imperia sale di colpi e al minuto numero 70 trova il pareggio con Ravoncoli che approfitta del tiro cross di Faggiano per infilare la porta avversaria. La pressione sale con il passare dei minuti, Cassata a cinque minuti dalla fine semina il panico nella difesa dell'Arenzano che chiude all'ultimo. La gara non ha ancora regalato il suo più grande colpo di scena, al terzo minuto di recupero infatti Guida segna il definitivo 2-1.

Imperia-Arenzano 2-1, il tabellino

Gol: Metalla(A), Ravoncoli, Guida (I)

IMPERIA: Cella, Ravoncoli, Virga, Sancinito, Guida, Taddei, Fatnassi(Ardissone), Giglio, Cassata, Campelli(Gandolfo), Saviozzi

a disposizione: Bova, Panaino, Lanteri, Amoretti, Morchio, Minasso, Moro Allenatore: Bocchi

ARENZANO: Faggiano, Damonte A., Brini, Baroni F., Piccardo(Meazzi), Baroni L., Damonte L.(Rampini), Lupi, Metalla (Pirozzi), Biancato, Pellicciari

a disposizione: Vallarino, Della Rossa, Rossi, Chiappino, Galleri, Cicirello Allenatore: Corradi

Arbitro: Francesco Isnardi di Albenga

Assistenti: Benov Novreddinc di Genova e Ayoub Chamchi di Savona

Ammoniti: Piccardo, Damonte A., Corradi (A), Bocchi, Guida (I)