Entella, le parole di Volpe verso l'Imolese: "Non abbiamo più margine di errore"

Sabato alle 14,30 l'Entella sfida l'Imolese in piena crisi, solo una vittoria nelle ultime diciannove gare, per continuare la rincorsa al terzo posto. Il successo contro la Cararrese ha fatto tornare il sereno sui chiavaresi ma il tecnico Volpe non vuole che i suoi abbassino la guardia: "La vittoria di lunedì è stata molto importante, ora entrano in gioco le motivazioni. Mancano 8 partite ed è il momento di dare tutti il massimo, ci aspetta una partita difficile e importante. L’Imolese sta vivendo un momento di difficoltà ma è una squadra viva, sarà fondamentale non sbagliare atteggiamento”.

Nelle ultime due trasferte l'Entella ha perso con Lucchese e Vis Pesaro: “La squadra ha lavorato bene, vincere regala entusiasmo, ma dobbiamo tenere la testa bassa e non perdere concentrazione, veniamo da due trasferte in cui abbiamo fatto male. Domani mi aspetto una prestazione diversa, quanto meno dal punto di vista dell’approccio”.

Continuare a vincere è la priorità anche perché spiega Volpe: “Marzo è un mese topico per il campionato, il margine di errore è ridotto al minimo, sarà importante cercare di fare più punti possibile, ragionare partita per partita dando sempre il massimo per non avere rimpianti”.