Imolese-Entella, le probabili formazioni: poco turnover per Volpe

L'Entella va a caccia del bis dopo il 3-0 rifilato alla Cararrese. Oggi alle 14,30 i ragazzi di Volpe sfidano l'Imolese, squadra penutima in classifica nel girone B di Serie C e reduce da una sola vittoria nelle ultime 19 partite. L'avversario è quindi ampiamente alla portata per i chiavaresi che devono ritrovare il successo in trasferta dopo due sconfitte esterne di fila con Lucchese e Vis Pesaro.

Gennaro Volpe ha pochi dubbi formazione e difficilmente utilizzerà il turnover nonostante le tre gare in una settimana, l'Entella tornerà in campo martedì con l'Ancona e il prossimo weekend con il Grosseto. In vista del match con l'Imolese assenti Capello e Morosini, così il trequartista sarà ancora Schenetti dietro alle punte Merkaj e Magrassi, con Lescano che prova a strappare una maglia da titolare proprio a quest'ultimo.

Al centro della difesa dovrebbe esserci Silvestre con Chiosa visto che Pelizzer è appena tornato da un altro problema fisico. Scelte che sembrano già fatte per le altre maglie con Coppolaro e Pavic sugli esterni in difesa, e il trio Paolucci, Rada, Karic in mezzo al campo

Imolese-Entella: le probabili formazioni

Imolese (3-5-2) Santopadre, Angeli, Rinaldi, Vona; Cerretti, Romano, D'Alena, Lombardi, Liviero; De Feo, Padovan

Entella (4-3-1-2) Borra; Pavic, Chiosa, Silvestre, Coppolaro; Rada, Paolucci, Karic; Schenetti; Merkaj, Magrassi.