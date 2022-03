Entella, cambia l’orario della sfida con l’Imolese: designato l’arbitro

La Virtus Entella continua a preparare il match contro l’Imolese in trasferta, partita contro una squadra in crisi che ha vinto solo una delle ultime diciannove partite disputate. Sembra l’avversario perfetto per i ragazzi di Volpe che sono tornati al successo con il rotondo 3-0 sulla Carrarese che ha spazzato via qualche dubbio emerso dopo i ko con Lucchese e Vis Pesaro.

La partita si giocherà sabato prossimo in anticipo e ieri è stato cambiato l’orario della partita spostato alle 14,30. Di oggi invece la decisione su chi sarà l’arbitro del match: “La direzione di gara è stata affidata al Sig. Sajmir Kumara di Verona, lo stesso arbitro della gara d’andata. A coadiuvarlo Lorenzo Giuggioli (Grosseto) e Giuseppe Luca Lisi (Firenze). Nel ruolo di quarto ufficiale Adil Bouabid della sezione di Prato” recita il comunicato uscito sul sito ufficiale dei chiavaresi.

In vista del match Volpe avrà qualche problema di formazione, a rischio la presenza di Pellizzer al momento ai box per infortunio, non ci saranno sicuramente Morosini e Capello, ma il super Schenetti visto lunedì regala ampie garanzie. Si cercherà di recuperare Cleur che però ancora non è al meglio.