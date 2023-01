Imolese-Entella, probabili formazioni: le scelte di Anastasi e Volpe

Serie C Girone C

L'Entella è pronta a tornare in campo oggi alle 14,30 nel turno infrasettmanale di Serie C contro l'Imolese. I chiavaresi devono subito rialzare la testa dopo il pareggio in casa 0-0 contro il Gubbio condito da parecchie polemiche arbitrali per un gol annullato a Parodi che ha destato perplessità.

Oggi la Virtus va a caccia di risposte in casa della penultima in classifica che domenica scorsa ha battuto il Fiorenzuola 2-1 ritrovando il successo dopo ben dodici turni (10 sconfitte e 2 pareggi). Entella favorita quindi visto che lo stop con il Gubbio è arrivato dopo quattro vittorie di fila che avevano rilanciato i ragazzi di Volpe nelle prime posizioni della classifica.

La squadra non arriva nelle migliori condizioni al match, Volpe, squalificato, dovrà fare a meno di Zamparo e Parodi, anche loro fermati dal giudice sportivo, e degli infortunati Tenkorag, Clemenza e Doumbia, improbabile che possano vedersi in campo Manzi e Meazzi. Ritorna dal primo minuto in attacco Merkaj con Faggioli come spalla, probabile anche il ritorno da titolare di Paolucci in mezzo al campo.

Entella-Imolese, le probabili formazioni

Imolese (4-4-2) Rossi, Cerretti, Derpe, Camilleri, Zanon; Agymenang, Zanono, Betaso, Mamona; D'Auria, Simeri

Entella (3-4-1-2) Borra, Pellizzer, Chiosa, Reali; Barlocco, Tascone, Paolucci, Zappella; Ramirez; Faggioli, Merkaj.

Entella-Imolese in diretta tv e straming

La sfida di oggi alle 14,30 tra Imolese ed Entella verrà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sport e anche da Dazn. Sulla sfida si accenderanno anche le telecemere di Sly che trasmetterà la partita sui canali 251 e 202.