Imolese-Entella 1-2, Morosini: "Il gruppo la nostra grande forza"

L'Entella batte l'Imolese 2-1 in rimonta con il gol vittoria che arriva solo a pochi secondi dal termine grazie a Merkaj. I chiavaresi evitano così la sconfitta e si prendono così tre punti importanti per cancellare il pareggio con il Gubbio.

Morosini al termine della gara parla al sito ufficiale del club ligure:“Ci abbiamo creduto fino alla fine, questo è un gruppo che non molla mai”, commenta l’attaccante biancoceleste, “Nel primo tempo abbiamo fatto davvero fatica. Oggi secondo me si è giocato su un campo ai limiti della praticabilità e non siamo riusciti ad esprimerci nel migliore dei modi. Ci è mancato anche Zamparo che per le sue caratteristiche sarebbe servito tanto. Per una squadra tecnica come la nostra non è facile venire a fare queste partite più da battaglia, detto ciò, siamo stati bravi a non farci innervosire troppo e a crederci fino all’ultimo secondo. Nel finale abbiamo giocato con la testa creando i presupposti giusti per poter ribaltare il match e per continuare il trend positivo di questo 2023. Inutile dire come questi siano tre punti molto importanti sia per il nostro morale che per la classifica. Ci sono ancora tante partite da qui alla fine e noi abbiamo il dovere di crederci e di cercare di fare il massimo.

Come abbiamo detto spesso penso che la nostra forza sia il gruppo. Tutti ci sentiamo dei titolari e anche oggi abbiamo dimostrato che chi entra dalla panchina può dare il proprio contributo. In un campionato così lungo ed equilibrato c’è davvero bisogno di tutti. Andiamo avanti con forza ed energia e pensiamo subito alla prossima”.