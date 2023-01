Entella, rimonta all'ultimo secondo con l'Imolese

Prima la paura, poi la riscossa. Ci mette oltre ottanta minuti l'Entella a risveglarsi contro l'Imolese con i padroni di casa che vanno in vantaggio ma poi subiscono la rimonta dei liguri. Finisce 2-1 per la Virtus che ringrazia Merkaj per la rete al 96' che decide la gara e porta tre punti fondamentali che rialzano la squadra fino al secondo posto in attesa delle altre gare del turno infrasettimanale.

Imolese-Entella 1-2, la cronaca

Volpe, senza Zamparo e Parodi squalificati, modifica leggermente la sua Entella: niente trequartista e mediana con più sostanza con Siatounis al posto di Ramirez per formare la cerniera con Paolucci e Tascone. In difesa per chiudere il terzetto con Chiosa e Pellizzer, c'è Reali, mentre in attacco rientra come da previsioni della vigilia Merkaj, affiancato da Faggioli. La prima frazione vive una lunga fase di studio in cui le emozioni latitano, al 14' ci prova Merkaj ma non riesce nemmeno ad andare alla conclusione per l'opposizione della difesa dei padroni di casa. Tutto sembra filare sui binari della parità fino al 38' quando l'arbitro assegna un calcio di rigore per l'Imolese per un tocco di mano in area di un giocatore dell'Entella. Sul dischetto va Simeri che trasforma battendo Borra.

Nella ripresa Volpe cambia subito e inserisce Morosini, Sadiki e Corbari per dare maggiore forza offensiva alla squadra. La mossa sortisce subito effetto, Morosini ci prova ma non trova lo specchio della porta, poi è Meazzi dal limite a trovare pronto Rossi. Passano i minuti, si arriva all'86 e Faggioli rimette il risultato in parità, la deviazione dell'attaccante è fondamentale per spiazzare il portiere avversario. Il bello per l'Entella però deve ancora venire, la spinta offensiva continua e all'ultimo dei sei minuti di recupero Merkaj si avventa sul cross di Meazzi come un rapace e spedisce in fondo al sacco il 2-1.