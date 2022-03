Entella, occasione sprecata: con l’Imolese finisce pari

Squadra in casa

Terza trasferta consecutiva senza vittoria per l’Entella che dopo i ko con Lucchese e Vis Pesaro, si ferma sul pareggio contro l’Imolese, penultima della classe che nelle ultime venti gare ha vinto una sola volta. La squadra di Chiavari passa anche in vantaggio nel primo tempo, ma si fa raggiungere e chiude il match sull’1-1.

L’Imolese è in crisi ma rende la vita difficile nella prima frazione ad un’Entella che va subito vicino al gol con Schenetti, al 2’ il trequartista colpisce l’incrocio dei pali in girata. Uno squillo e niente più perché i chiavaresi vengono ingabbiati dai padroni e al 27’ rischiano anche di capitolare ma Borra ferma il colpo di testa ravvicinato di Romano. Il pericolo scuote gli ospiti che al 31’ passano grazie alla “sassata” da fuori di Merkaj che indovina la traiettoria giusta e infila il pallone dove il portiere non può arrivare. Sette minuti più tardi Borra viene ancora impegnato da un diagonale di Padovan.

Nella ripresa lo spettacolo latita, la girandola di cambi assopisce ancora di più una gara in cui l’Entella si accontenta e sbaglia. L’atteggiamento molto prudente dei chiavaresi permette ai padroni di casa di rimanere sempre dentro al match fino al minuto 81. E’in quel momento che, a sorpresa, l’Imolese pareggia i conti, Belloni da fuori trova l’angolo su cui Borra non può arrivare e firma l’1-1 che è poi il risultato finale del match