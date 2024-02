Il Sestri Levante si ferma contro la Juventus Next Gen

Niente tris per il Sestri Levante che dopo aver battuto le corazzate Toirres e Perugia vede arrestarsi la sua corsa contro la Juventus Next Gen, una delle squadre più in forma di tutto il torneo con quattro vittorie di fila.

Partono forte i bianconeri che già dopo cinque minuti si avvicinano alla porta di Ancoura con Sekulov, poi ci prova anche Cerri, ma la risposta del Sestri c'è e solo un ottima Daffara ferma la conclusione di Podda. La sfida sale di tono, la Juve spinge e al 22' i padroni di casa passano con Rouhi che di testa infila Anacoura.

La risposta corsara arriva nella ripresa con un assalto all'area di rigore avversari, subito Candiano impegna ancora Daffara, ma la fortuna non sorride ai liguri che poco dopo colpiscono in pieno il palo con Pane. La spinta non si esaurisce e al 56' la palla buona capita a Fossati che però non la sfrutta. Il forcing però diminuisce e così nel finale è Guerra a sfiorare il raddoppio.