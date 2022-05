Il Sestri Levante pareggia contro il Vado

L'ultima gara della Serie D 2021-2022 finisce con un pareggio per il Sestri Levante che chiude così la sua annata al decimo posto. A Vado la gara termina 2-2 e permette ai padroni di casa di conquistare la salvezza, obiettivo già raggiunto dai rossoblu ormai da tempo.

Pronti, via, passano solo dieci minuti e il Sestri Levate è già davanti: l'inserimento di Marzi è vincente come il suo tiro che si insacca alle spalle del Cirillo. Il Vado però non può non reagire, serve almeno un punto per la salvezza e quindi parte in attacco, ci prova Cencia, ma Tozas respinge con i pugni. Il problema è che i padroni di casa si scoprono e così alla mezz'ora va vicino alla rete il Sestri con Cirillo che anticipa Marzi proprio sul più bello. Quattro minuti più tardi pareggia il Vado con il calcio di rigore di Costantini.

Nella ripresa parte ancora meglio la squadra ospite, ma è il Vado a trovare il gol quando mancano dieci minuti alla fine. La rete che avvicina e non poco la salvezza è di Lo Bosco che approfitta della sponda di Anselmo per depositare la palla in rete. Poco prima del fischio finale c'è tempo per il pari di Mesina, diciassettesima rete in campionato per lui, che chiude la sfida sul 2-2.