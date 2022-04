Il Sestri Levante batte l'RG Ticino e spicca il volo

Non smette di stupire il Sestri Levante che nonostante le tante assenze esce vincitore dalla sfida contro l'RG Ticino. Un girone dopo la sconfitta interna 5-3 che ha segnato il cambio in panchina e l'arrivo di Fossati, i corsari si prendono la rivincita e volano a soli quattro punti di distanza dai playoff. Con la pratica salvezza ormai archiviata, manca solo la matematica, ora c'è spazio anche per i sogni.

La sfida di oggi vede i rossoblu giocare con disnvoltura i 97 minuti di partita senza quasi sentire il peso delle assenze. Salvalaggio a inizio gara salva su Cannistrà, sarà questa l'unica occasione dei padroni di casa. Al 21' dopo una bella azione Cirrincione-Marquez, è Gualtieri a portare in vantaggio i suoi con un facile tap in. La rete porta la gara sui binari rossoblu, il portiere ospite non viene praticamente più chiamato in causa e il Sestri si porta a casa tre punti importantissimi.

Mercoledì nel turno infrasettimanale i liguri affronetranno il Derthona che è quarta a quota 54, un'altra vittoria potrrebbe davvero alimnetari i sogni dei corsari in questa stagione partita sotto uan cattiva stella e diventata giornata dopo giornata sempre più bella.