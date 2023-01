Il Ligorna cade e si rialza: rimonta da urlo con il Fossano

All'inferno e ritorno nel giro di 90 minuti. Il pomeriggio del Ligorna è un'altalena di emozioni perché il Fossano, nonostante sia ultimo in classifica con solo 8 punti e nessuna vittoria, nel primo tempo mette in grande difficoltà i genovesi andando in vantaggio 2-0. Nella ripresa però gli ospiti si svegliano e ribaltano tutto chiudendo la gara sul 2-3 finale che permette alla squadra di restare al terzo posto in classifica e di rosicchiare anche due punti a tutte le concorrenti per i playoff.

Fossano-Ligorna 2-3, i gol

Come detto l'inizio della gara non è per niente facile per il Ligorna che subisce la prima rete al 37' da Alvitrez e poi va sotto di due cinque minuti più tardi colpito anche da Simonetta. Nel secondo tempo a suonare la carica al 57' Gualtieri, a quel punto gli ospiti si svegliano dal torpore, al 73' bomber Donaggio pareggia la sfida e all'85' Di Masi cala il tris che vale i tre punti.

Una rimonta importante per continuare a volare altissimi in classifica, i ragazzi di Roselli hanno ormai nei playoff l'obiettivo stagionale e la loro corsa continuerà domenica prossima in casa contro il Pont Donnaz che ha 32 punti ed è a un bivio del suo campionato: se vince può puntare ancora ai playoff altrimenti dovrà guardarsi le spalle. I valdostani però sono un avversario decisamente tosto, non perdono da otto gare e hanno vinto tre delle ultim quattro compresa quella di questo turno di campionato 3-0 sul campo del Casale.

Il tabellino di Fossano-Ligorna 2-3

FOSSANO vs LIGORNA 2-3 (2-0)

RETI: 37' Alvitrez, 42' Simonetta, 57' Gualtieri, 73' Donaggio, 85' Di Masi

FOSSANO: Ricatto, Cannistrà, Scotto, Fogliarino (67' Malltezi), Alfiero, Premoli (86' Rodi), Del Mastro (63' Barbagiovanni), Viglietta, Simonetta, Alvitrez, Marin. A disposizione: Chiavassa Medda, Rodi, Quaranta, Tarsitano, Malltezi, Costantino. Mister: Viassi.

LIGORNA: Atzori, Abdelazim (46' Brunozzi), Bacigalupo (63' Botta), Scannapieco, Di Masi, Dellepiane, Damonte, Donaggio, Gulli A., Gerbino (70' Tassotti), Garbarino A. (46' Gualtieri). A disposizione: Gragnoli, Gualtieri, Lipani, Botta, Casagrande, Serra, Tassotti, Brunozzi, Mazzamuto. Mister: Conti.

ARBITRO: Fantozzi di Civitavecchia