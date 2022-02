Il Ligorna batte il Novara, Saracco e Roselli: "Giornata storica"

Un'impresa straordinaria che rimarrà negli annali del Ligorna. I genovesi battono 1-0 il Novara in trasferta grazie al gol di Gomes nel primo tempo e si regalano una domenica di gioia assoluta. E'la prima sconfitta casalinga della capolista della Serie D, Girone A, da quando è iniziato il campionato, sono i novanta minuti che certificano la crescita di una squadra che in settimana ha steso anche il Chieri, altra formazione di vertice.

Dopo la gara non può trattenere la gioira il presidente Saracco: "Un'impresa epica per tutto il calcio dilettantistico ligure perché, indipendentemente dal fatto che nessuna aveva ancora vinto al Piola quest'anno, è un risultato che rimarrà per sempre. C'è grande soddisfazione. Il mister ha fatto un capolavoro e i ragazzi hanno fatto un'impresa storia. Complimenti a tutti, sia a chi ha giocato sia a chi non ha giocato. Hanno fatto qualcosa di incredibile, forse lo capiremo nel tempo cosa è stato questo risultato".

Si addentra più nel tecnico l'analisi di Mister Roselli: "Stavamo facendo la partita nel modo giusto. Nel primo tempo loro cercavano di costruire ma noi chiudevamo bene e ripartivamo anche meglio. Il goal di Gomes su assist di Silvestri ci ha portato in vantaggio. L'espulsione di Gomes ha rischiato di complicarci la vita, però questi ragazzi hanno fatto i secondi 50 minuti in un modo pazzesco. Una partita incredibile in cui hanno dato tutti il 100% e anche di più. Sono andati con la testa oltre che con il fisico. Veramente da fargli i complimenti".