Il Golfo Paradiso batte la Sammargheritese e continua la corsa nei playoff di Promozione

Il Golfo Paradiso avanza, la Sammargheritese esce dai giochi. E'questo il verdetto emerso oggi dalla sfida dei playoff di Promozione girone B. I padroni di casa vincono 2-0 e domenica in campo neutro sfideranno la Praese che oggi ha vinto 1-0 nel finale contro il Serra Riccò.

Il match del San Rocco inizia a ritmi lenti, la posta in gioco è altissima e di fronte si trovano due delle grandi protagoniste del campionato che non a caso hanno chiuso al secondo e al terzo posto del girone dietro al Forza e Coraggio che è già volato in Eccellenza. Ne escono cosìquarantacinque minuti piuttosto tattici in cui le difese superano gli attacchi e si va al riposo sull' 0-0.

Nella ripresa però il Golfo Paradiso spinge sull'acceleratore e appena scossa l'ora di gioco passa in vantaggio. A sbrogliare la gara ci pensa il bomber di casa Massar che insacca di testa il vantaggio dei suoi. Passa un quarto d'ora e il match si chiude: questa volta è Monticone, appena entrato a segnare, è il 2-0 che decreta il vedretto finale della gara.