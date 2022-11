Il Campomorone Sant'Olcese piega il Rapallo e vola in classifica

Squadra in casa

Campomorone

Il Campomorone Sant'Olcese non si ferma più, il successo 2-0 contro il Rapallo Ruentes è il terzo di fila dopo quelli 1-0 con la Sestrese e 2-0 sul difficilissimo campo dell'Imperia. La formazione biancoblu ha blindato la difesa e adesso insegue le posizione altissime della classifica, è quarto con 19 punti a meno tre dalla Cairese seconda in un campionato di Eccellenza in cui l'Albenga è primo con dieci vittorie su undici gare.

La sfida contro il Rapallo si decide tutta nel secondo tempo, nella prima frazione partono meglio gli ospiti che sfiorano la rete con Cristiani, De Cillis e Casanova. La risposta del Campomorone però non si fa attendere e già prima del duplice fischio arrivano un paio di buone occasioni.

E'nel secondo tempo però che i padroni di casa mettono il turbo e dopo il palo di De Martini segnano prima con Coppola di testa su azione da calcio d'angolo e poi all'83 con Zanoli ancora di testa.

Il Rapallo con questa sconfitta resta nel gruppo delle squadre a 11 punti, un manipolo di formazioni, ora terzultime, che lotta per evitare i playout.