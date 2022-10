Il Campomorone Sant'Olcese non frena la corsa dell'Albenga

Anche il Campomorone Sant'Olcese si arrende all'Albenga. La capolista vince in trasferta la quinta partita su cinque e resta ancora da sola in testa alla classifica di Eccellenza. I ragazzi di Buttu macinano successi e staccano la Cairese seconda lasciandola a quattro punti, la strada verso la promozione è lunghissima per tutti ma un inizio così potrebbe anche fare la differenza.

Non che la quinta vittoria di fila sia stata facile, il Campomorone Sant'Olcese tra le mura amiche ha lottato alla pari andando anche vicino al vantaggio nel primo tempo con con Outtara che mette in mezzo, ne nasce una mischia disinnescata da Radu. L'Albenga rischia quindi ma nulla sempre destabilizzarla in questo period, così al 60' è Gabriel Graziani a spingere la palla in rete per l'1-0. E'il risultato finale di una sfida che proietta l'Albenga sempre più in alto e lascia il Campomorone Sant'Olcese nel gruppone delle ultime in classifica a quattro punti che conta altre sei squadre.

Domenica prossima i biancoblu affronteranno il Baiardo, altra squadra a 4 punti e battuto oggi dall'Athletic Albaro 2-0. Per l'Albenga invece test decisamente probante, la sfida sarà infatti contro la Genova Calcio terza della classe e reduce dal 3-1 al Forza Coraggio.