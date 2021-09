Il Bogliasco si ferma al palo, con Follo San Martino finisce 0-0

Sfortuna e imprecisione, il Bogliasco si ferma in casa contro il Follo San Martino dopo l’esordio vincente in Promozione.

Il campionato dientra sempre più nel vivo. La seconda giornata ha visto il, vincente all’esordio, impattare contro ilin una partita non adatta ai deboli di cuore. Finisce 0-0, ma le emozioni davvero non mancano.

La gara è bella, ha un buon ritmo e i valori in campo sono alti a livello qualitativo. Così la sfida resta equilibrata soprattutto in avvio, poi il Follo scende di colpi e ne approfittano i padroni di casa che si affidano al bomber Pintus, autore di tre reti alla prima di campionato.

E’proprio lui al 71’ ad andare vicinissimo a sbloccare la partita con una spaccata sottoporta che batte il portiere avversario ma si schianta sul palo. L’urlo rimane in gola per il giocatore che avrebbe segnato la quarta rete in campionato, la settima in totale in stagione con la Coppa Italia.

L’emozione più forte della gara arriva in pieno recupero quando l’arbitro fischia un rigore per il Bogliasco. Sul dischetto si presenta Ballari, la palla si alza, batte Greci, ma impatta sulla traversa. Il Follo ringrazia i legni e la Dea bendata per questo 0-0 ricco di rimpianti per Bogliasco.