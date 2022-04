Il Baiardo ribalta il Finale e torna secondo

Squadra in casa

Squadra in casa Angelo Baiardo

Prima trema, poi inserisce le marce alte e vince una sfida decisamente importante per il suo campionato. Il Baiardo oggi batte il Finale 3-1 nella settima giornata dei playoff di Eccellenza e torna al secondo posto con 12 punti raggiungendo Rapallo Rivarolese e Taggia, tutte però vedono scappare la Fezzanese che vola a quota 17 dopo il successo sull' Albenga.

La sfida del Baiardo inizia con il Finale, fanalino di coda e unica squadra ancora a secco di vittorie in questa seconda parte di stagione, che passa in vantaggio grazie alla rete di Debenedetti al 16'. Uno squillo e poco più, perchè i padroni di casa rimettono la barra dritta e dopo appena sei minuti riportano tutto in parità con Battaglia.

Il primo tempo diventa pirotecnico grazie a bomber Romei che al 29' ribalta la situazione con l'ennesima rete stagionale. Prima del duplice fischio il Baiardo riesce a mettere in ghiaccio la gara con il secondo gol di giornata di Battaglia. Nella ripresa non succede più nulla e così i genovesi possono esultare, anche se va detto che colmare il gap con la Fezzanese sembra molto diffiicile visto che mancano solo due giornate al termine.

Nel prossimo turno il Baiardo affronterà in trasferta l'Albenga che dopo la sconfitta di oggi è rimasto a quota 10 punti e quindi può provare il sorpasso. Per il Finale, sempre ultimo con soli 3 punti, il prossimo match sarà con la Genova Calcio.