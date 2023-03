Dopo il Genoa l'Hertha Berlino: si allarga la famiglia 777 Partners

Una nuova squadra di calcio entra nell'universo 777 Partners. Il fondo di investimenti statunitense proprietario del Genoa ha acquistato una quota di maggioranza (64,7%) dell'Hertha Berlino, gloriosa formazione tedesca che milita in Bundesliga e quest'anno sta lottando per la salvezza. Occupa il terzultimo posto con 21 punti in 24 giornate, +1 sulla zona retrocessione.

La rete del fondo si amplia, quindi, comprende infatti anche il Vasco da Gama in Brasile, lo Standard Liegi in Belgio, il Red Star in Francia, il Siviglia in Spagna con una quota di minoranza e il Melbourne Victory in Australia.

Josh Wander, fondatore e Ceo di 777 Partners, ha commentato: “Negli ultimi mesi abbiamo avuto l'opportunità di conoscere la ricca storia e cultura che rende l'Hertha Bsc così speciale. È un grande onore essere partner di uno dei membri fondatori della Bundesliga, una grande responsabilità che cercheremo di onorare con il nostro team in ogni modo possibile. La nostra massima priorità è lavorare con il club e la sua dirigenza per garantire il successo a lungo termine dell'Hertha, dentro e fuori dal campo".