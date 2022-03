L'Entella si schiera al fianco del popolo ucraino

L'Entella si schiera a favore del popolo ucraino. La guerra con la Russia sta infuriano ormai da una settimana e sono sempre di più le persone che hanno bisogno di aiuto. Tanti gli ucraini che hanno già lasciato il Paese, ancora di più quelli che stanno cercando il modo di lasciare casa per trovare rifugio lontano dalle bombe e dagli scontri a fuoco.

La Virtus Entella, la Caperanese Entella e l’A.C.D. Entella, tutte insieme, aderiscono alla raccolta di beni di prima necessità a favore delle persone che stanno soffrendo a causa della guerra.

I punti di raccolta attivi per sostenere questa importante iniziativa sono l’ex chiesa delle Clarisse (a Chiavari in via Entella) e la Farmacia Santa Rita di Conscenti.

Anche a Lavagna, grazie all’impegno dell’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria ODV, sarà possibile donare vestiti a favore dei profughi ucraini. Il punto attivo è in via Roma 85, alla Merceria Marina. Per informazioni: 335 54 30713.

Infine, per chi preferisse contribuire con un’offerta economica, la Croce Bianca rapallese ha attivato un canale di raccolta fondi presso la propria sede in Piazza Cile a Rapallo.