Serie D, il messaggio sui campi: "Il calcio reclama la pace"

Anche il calcio dilettantistico scende in campo per la pace. La Serie D, esattamente come tutti i campionati professionistici, ha deciso di posticipare di cinque minuti il calcio d'inizio delle gare di domani. Tre le genovesi impegnate, Ligorna, Lavagnese e Sestri Levante che quindi inizieranno a gocare non alle 14,30 ma alle 14,35.

Il perchè di questa scelta è stata spiegata così dalla Lega Nazionale Dilettante: "Il calcio italiano scende in campo unito per la pace. È questo il messaggio che la Federazione Italiana Giuoco Calcio vuole inviare in un momento così complesso per gli equilibri internazionali, decidendo di posticipare di cinque minuti il calcio d’inizio di tutte le partite ufficiali in programma nel fine settimana. Senza distinzione, professionisti e dilettanti, si uniranno in un’unica testimonianza di pace, sensibilizzando appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina.

Prima del calcio d'inizio su tutti i campi sarà diffuso il seguente messaggio: Il calcio italiano unito scende in campo per la pace. La guerra non è la soluzione per risolvere i dissidi. Il calcio non fa politica, ma reclama a gran voce la pace!!"