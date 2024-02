Telenovela finita, Albert Gudmundsson resta al Genoa. Secondo le informazioni rivelate de Il Secolo XIX, il Grifone ha rifiutato tutte le offerte della Fiorentina e, a meno di clamorose sorprese dell'ultimo minuto, si terrà stretto il suo gioiello più prezioso.

Genoa-Gudmundsson: avanti insieme, niente Fiorentina

La viola da un paio di giorni a questa parte aveva allacciato i contatti con il club genovese, voleva il folletto islandese a tutti i costi per accontentare Italiano. Il tecnico, alla ricerca da tempo di un giocatore offensivo con queste caratteristiche, lo aveva messo in cima alla lista degli acquisti, i dirigenti anche in queste ore hanno provato a convincere il Grifone ma senza riuscire nel proprio intento.

Il club toscano è partito da 18 milioni di euro di offerta, per poi salire scalino dopo scalvino fino ad arrivare a 24 questa mattina. Troppo pochi però per il Genoa che ne chiedeva trenta e mai è sceso da quella soglia alzando un vero e proprio muro. Adesso, a poche ore dalla fine del mercato, in programma alle 20, di oggi sembra improbabile che possa succedere qualcosa di diverso dalla permanenza in Liguria di Albert Gudmundsson.