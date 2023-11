Gubbio-Sestri Levante, probabili formazioni: le scelte di Braglia e Barilari

Il Sestri Levante scende in campo per la terza gara in una settimana, nei primi due impegni ha battuto la Fermana e perso all'ultimo con il Rimini in due scontri salvezza, ora è tempo di affrontare il Gubbio in trasferta, I padroni di casa sono noni in piena zona play off ma stanno attraversando un periodo buio con due sconfitte, con Perugia e Arezzo, e due pareggi con Cesena e Juventus NextGen, nelle ultime quattro gare.

Gubbio-Sestri Levante, le scelte di Braglia

Braglia non potrà contare sull'attaccante Montevago, convocato in Nazionale, e deve valutare le condizioni di Chierico a rischio forfait per problemi fisici. In difesa è dubbio tra Portanova e Mercandate con il primo che potrebbe giocare nella linea a tre e spostare il secondo sull'esterno a centrocampo. Per il resto dentro tutti i titolari con coppia offensiva Udoh e Di Massimo.

Gubbio-Sestri Levante, le scelte di Barilari

E' sempre emergenza difesa per il Sestri Levante che non potrà ancora contare sui Oliana, Pane e Regini, in cima alle gerarchie per i due ruoli davanti ad Anacoura. I giovani con il Rimini hanno dato garanzie, così giocheranno ancora Nenci e Grosso con il neoacquisto Matteucci probabilmente in panchina. Assenza pesante anche nel settore offensivo dove non ci sarà Candiano squalificato, alle spalle delle punte Forte e Margiotta potrebbe quindi giocare Gala. L'unico reparto al gran completo è il centrocampo con soliti ballottaggi tra Andreis e Raggio Garibaldi e Troiano e Sandri.

Gubbio-Sestri Levante, le probabili formazioni

Gubbio (3-4-1-2) Vettorel, Tozzuolo, Signorini, Portanova; Dimarco, Mercati, Bulevardi, Mercandante; Spina; Di Massimo, Udoh.

Sestri Levante (4-3-1-) Anacoura, Podda, Nenci, Grosso, Furno; Sandri, Raggio Garibaldi, Parlanti; Gala; Forte, Margiotta

Gubbio-Sestri Levante, diretta tv e streaming

La sfida tra Gubbio e Sestri Levante di domenica sarà trasmessa su Sky al canale 255 in tv e in streaming su Now, in entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per guardare il match. Non ci sarà la possibilità di vedere la partita gratis.