Gubbio-Entella, Volpe: "Settimane lunghe, ripartiamo dai nostri 79 punti"

Domani l'Entella riparte e lo fa nella prima delle due sfide più importanti della stagione, quelle dei playoff di Serie C con il Gubbio. Alle 20,3 in trasferta i chiavaresi tornano in campo dopo quasi un mese di stop: “Sono state settimane lunghe - spiega il tecnici Volpe al sito ufficiale - ma la squadra si è allenata molto bene. Ripartiamo dalle nostre certezze, dai nostri 79 punti e da questo gruppo che ha dimostrato di essere una squadra forte e di poter competere ad alti livelli”.

“Arrivati a questo punto dei play off tutte le squadre in corsa hanno dei valori, per cui, saranno tutte gare difficili ed equilibrate. Il Gubbio è sicuramente una buona squadra. Li conosciamo bene e sappiamo che anche in campionato ci hanno messi in difficoltà, ma penso che alla fine ai play off si azzeri tutto. Noi dobbiamo pensare a fare una bella partita, cercando di dare il massimo”.

Giovedì sera al Barbetti il tecnico biancoceleste taglierà il traguardo delle 100 panchine da allenatore dell’Entella. “Sono felice e orgoglioso di aver tagliato questo traguardo”, prosegue Volpe, “è un risultato importante, soprattutto per la mia giovane età. Voglio condividere questo traguardo con tutto il mio gruppo di lavoro e con la società, che mi ha scelto prima di tutto come persona e poi come professionista. Polemiche per la gara di ritorno in campionato? Non penso al passato. Credo che l’unica cosa che conta sono i numeri. Questi ragazzi hanno fatto 79 punti e si sono giocati il campionato sino alla fine, il resto conta poco”.