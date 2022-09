Gubbio-Entella, le probabili formazioni: Volpe senza Zamparo

Novabta minuti per la riscossa. L'Entella dopo due sconfitte di fila si rituffa in campionato con la sfida al Gubbio di oggi alle 17,30. Volpe dovrà fare a meno di Zamparo squalificato, al suo posto con ogni probabilità ci sarà Faggioli a fare coppia conn Merkaj. Per il resto dentro tutti i titolari con Clemenza alle spalle del duo offensivo e il terzetto in mediana composto da Paolucci, Rada e Tascone. Qualche dubbio in difesa dove alla fine dovrebbero spuntarla Chiosa e Sadiki al centro e Favale e Zappella sugli esterni.

Nel Gubbio, squadra ostica e protagonista di un avvio di campionato di altissimo livello, Mbakogu va in panchina lasciando spazio a Vazquez al centro dell'attacco nel 4-2-3-1.

Gubbio-Entella, le probabili formazioni

Gubbio (4-2-3-1) Di Gennaro, Morelli, Portanova, Bonini, Corsinelli; Toscano, Rosaia; Arena, Spina, Bulevardi; Vazquez

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Favale, Chiosa, Sadiki, Zappella; Rada, Paolucci, Tascone; Clemenza; Merkaj, Faggioli.

Dove vedere Gubbio-Entella in diretta tv e streaming

La sfida di oggi alle 17,30 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport sul canale 252, per lo streaming le immagini saranno fruibili sia su NOWTV che su Elevensport.